Монахини отца Сергия отказались от поездки на «Остров сокровищ»

https://static.news.ru/photo/3f862d80-9cf3-11eb-9bf3-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Все паломники и монахини Среднеуральского монастыря, оказавшегося под контролем последователей экс-схимонаха Сергия, отказались ехать на базу временного размещения «Остров сокровищ». Все они отправились своим ходом. Куда — неизвестно. Об этом 14 апреля в разговоре с журналистами сообщил заместитель министра общественной безопасности Свердловской области Александр Клешнин.

База временного содержания «Остров сокровищ» — это место, куда силовики отправили живущим в монастыре людей после штурма, который состоялся в ночь на вторник. Клешнин сказал, что из паломников и монахинь туда никто не поехал. Они ушли куда-то своим ходом, не указав пункт своего назначения. У каждого из них была возможность покинуть монастырь до силовой операции, которая обоснована судебным решением.

В монастыре в момент приезда силовиков находились около ста человек, среди которых не было детей, — цитирует Клешнина портал URA.RU.

Схимонах Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». Против схимонаха возбуждено уголовное дело по статьям о самоуправстве, склонении к самоубийству, воспрепятствовании богослужению.

Ранее отца Сергия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви, передавал NEWS.ru.