Суд арестовал отца Сергия на два месяца

https://static.news.ru/photo/28a4e23c-49f6-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд арестовал бывшего схиигумена Сергия Романова. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе суда.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать Романову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 28 февраля 2021 года, — сказала пресс-секретарь Ирина Софинская.

Романова обвиняют сразу по трём статьям: самоуправство (330 УК), склонение к самоубийству (пункты «в», «д» ч. 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствование богослужению (ч. 3 статьи 148 УК). Силовики ночью 29 декабря штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь, в котором находился бывший схиигумен. Верующие вступили в противоборство с ОМОНом, пытаясь защитить Сергия и не выдать его силовикам. В результате столкновений некоторые из его сторонников получили травмы.

Бывшего схиигумена допросили в здании СК в Екатеринбурге, позже было решено этапировать его в Москву для избрания меры пресечения.

По информации URA.RU, поводом для возбуждения уголовного дела стало видео на Youtube, где Сергий призывает монахинь к самоубийству.

Отец Сергий стал широко известен весной этого года: он отрицал существование коронавируса, критиковал РПЦ за закрытие церквей на время пандемии. Затем Ксения Собчак сняла фильм «Монастырь особого назначения», где рассказывалось об издевательствах над детьми со стороны схиигумена в Среднеуральском женском монастыре. В июле 2020 года он был лишён своего сана, а ещё спустя месяца отлучён от церкви.

Ранее NEWS.ru писал о том, что при задержании бывшего схиигумена Сергия пострадали три монахини.