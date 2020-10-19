Патриарх Кирилл утвердил отлучение схимонаха Сергия

https://static.news.ru/photo/65b7fd30-1224-11eb-a13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Такое решение было принято после третьего заседания церковного суда в Екатеринбургском епархиальном управлении, на которое Сергий не пришёл.

В решении епархиального суда было отмечено, что схиигумен Сергий открыто нарушил предписания правящего архиерея, запрещающие ему совершать богослужения, обращаться с публичными проповедями, носить наперсный крест, а также покидать территорию Иоанно-Богословского мужского скита без письменного благословения правящего архиерея, — отмечается в сообщении Церкви.

Также суд установил факты лжи и клеветы в выступлениях священника, говорится на сайте РПЦ.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала историю своего знакомства с опальным отцом Сергием.