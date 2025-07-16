Молоко и три ложки риса: готовлю такую запеканку — и все бегут на кухню

Молоко и три ложки риса: готовлю такую запеканку — и все бегут на кухню

Рисовая запеканка с грушей — это нежный и ароматный десерт, который готовится из простых ингредиентов. Молоко и рис создают кремовую основу, а кусочки груши добавляют свежесть и сладость. Такая запеканка станет отличным завершением обеда или легким ужином.

Ингредиенты:

молоко — 220 мл;

рис — 3 ст. л.;

желток — 1 шт.;

сахар — по вкусу;

соль — щепотка;

груша — 1 шт.;

сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

В кипящее молоко добавьте промытый рис, варите 20 минут. Охладите кашу, добавьте желток, сахар и соль. Грушу очистите и нарежьте кубиками, добавьте в массу. Выложите смесь в смазанную маслом форму. Выпекайте 30 минут при 170 °C. Подавайте теплой, украсив дольками груши.

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