Молоко и три ложки риса: готовлю такую запеканку — и все бегут на кухню

Рисовая запеканка с грушей — это нежный и ароматный десерт, который готовится из простых ингредиентов. Молоко и рис создают кремовую основу, а кусочки груши добавляют свежесть и сладость. Такая запеканка станет отличным завершением обеда или легким ужином.
Ингредиенты:
- молоко — 220 мл;
- рис — 3 ст. л.;
- желток — 1 шт.;
- сахар — по вкусу;
- соль — щепотка;
- груша — 1 шт.;
- сливочное масло — для смазывания формы.
Приготовление:
- В кипящее молоко добавьте промытый рис, варите 20 минут.
- Охладите кашу, добавьте желток, сахар и соль.
- Грушу очистите и нарежьте кубиками, добавьте в массу.
- Выложите смесь в смазанную маслом форму.
- Выпекайте 30 минут при 170 °C.
- Подавайте теплой, украсив дольками груши.
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