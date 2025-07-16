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16 июля 2025 в 19:19

Молоко и три ложки риса: готовлю такую запеканку — и все бегут на кухню

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рисовая запеканка с грушей — это нежный и ароматный десерт, который готовится из простых ингредиентов. Молоко и рис создают кремовую основу, а кусочки груши добавляют свежесть и сладость. Такая запеканка станет отличным завершением обеда или легким ужином.

Ингредиенты:

  • молоко — 220 мл;
  • рис — 3 ст. л.;
  • желток — 1 шт.;
  • сахар — по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • груша — 1 шт.;
  • сливочное масло — для смазывания формы.

Приготовление:

  1. В кипящее молоко добавьте промытый рис, варите 20 минут.
  2. Охладите кашу, добавьте желток, сахар и соль.
  3. Грушу очистите и нарежьте кубиками, добавьте в массу.
  4. Выложите смесь в смазанную маслом форму.
  5. Выпекайте 30 минут при 170 °C.
  6. Подавайте теплой, украсив дольками груши.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

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рис
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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