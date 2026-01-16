Молочные котлеты по-домашнему: готовим с сюрпризом внутри — простой трюк для нереальной сочности

Фарш, приготовленный на молоке с размоченным хлебом, уже гарантирует мягкую текстуру. Но когда к этому добавляется «начинка» из замороженного масла, котлеты переходят на новый уровень, становясь сочными, буквально тающими во рту.

100 г сливочного масла комнатной температуры смешиваю с мелко порубленным пучком укропа и 3 измельченными зубчиками чеснока. Формирую из этой массы колбаску или нарезаю кубиками, заворачиваю в пленку и убираю в морозилку минимум на 30 минут. 2 луковицы мелко нарезаю и обжариваю до золотистого цвета. 4 кусочка белого хлеба без корочки размачиваю в 120 мл молока. В глубокой миске соединяю 800 г мясного фарша, обжаренный лук, размоченный хлеб, соль и черный перец по вкусу. Фарш тщательно вымешиваю и отбиваю, бросая комок о дно миски, чтобы вышел воздух. Влажными руками формирую из фарша котлеты. В центр каждой котлеты вкладываю по одному замороженному кубику зеленого масла и аккуратно запечатываю. Разогреваю на сковороде масло. Обжариваю котлеты по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Затем убавляю огонь до минимума, накрываю сковороду крышкой и томлю котлеты 15 минут. Также можно переложить обжаренные котлеты в форму и запечь в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.