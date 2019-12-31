https://static.news.ru/photo/31399350-2c94-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Холмов/РИА Новости

Новая форма обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет начала действовать в Московской области. С 1 января молочная кухня заменена на ежемесячную денежную выплату в размере от 400 рублей до тысячи, сообщили в среду в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Выплату могут оформить беременные женщины со срока в 12 недель, кормящие матери в течение полугода с даты родов и при нахождении ребёнка на грудном вскармливании, а также родители на детей до трёх лет, находящихся на смешанном или искусственном вскармливании.

Для получения денег необходимо иметь постоянную регистрацию в Московской области.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство с января увеличило сроки назначения семьям выплат по рождению ребёнка, а также подняло стоимость родового сертификата и размер пособий по беременности и родам.