Новая форма обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трёх лет начала действовать в Московской области. С 1 января молочная кухня заменена на ежемесячную денежную выплату в размере от 400 рублей до тысячи, сообщили в среду в пресс-службе регионального Министерства социального развития.
Выплату могут оформить беременные женщины со срока в 12 недель, кормящие матери в течение полугода с даты родов и при нахождении ребёнка на грудном вскармливании, а также родители на детей до трёх лет, находящихся на смешанном или искусственном вскармливании.
Для получения денег необходимо иметь постоянную регистрацию в Московской области.
Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство с января увеличило сроки назначения семьям выплат по рождению ребёнка, а также подняло стоимость родового сертификата и размер пособий по беременности и родам.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен