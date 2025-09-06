Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 13:33

Моль в доме: простой народный способ избавиться без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Моль — частый гость в квартирах и домах. Эти насекомые портят одежду, ковры и даже продукты. В магазинах можно найти множество химических препаратов для борьбы с ними, но у таких средств есть недостатки.

Многие аэрозоли и пластины выделяют токсичные вещества, которые долго сохраняются в воздухе. Они способны провоцировать аллергию и негативно влиять на здоровье. Поэтому всё больше людей выбирают безопасные народные способы защиты.

Как защититься от моли без химии

Первое правило — регулярная уборка. Даже в идеально чистом доме моль всё же может появиться, поэтому важно дополнительно проветривать шкафы, выносить вещи на солнце и протирать полки моющим раствором.

Вместе с этим отлично работают проверенные натуральные средства. Одно из самых эффективных и доступных — смесь перцев.

Перец против моли

Аромат перца почти не ощущается человеком, но для моли он становится серьёзным препятствием. Подойдут разные виды: чёрный, красный, душистый или их смеси.

Достаточно взять пакет приправы и рассыпать перец в местах, где может завестись моль, — в шкафах, на полках или рядом с коврами. Насекомые не переносят жгучий запах и вскоре исчезают.

Важно помнить: при обработке не допускайте попадания перца на слизистые.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой метод поможет защитить дом без вредной химии, сохраняя здоровье семьи и свежесть вещей.

Еще наши прабабушки знали: комнатные растения — это не только красота, но и польза для здоровья и уюта. Фикус заслуженно называют природным пылесосом. Стоит поставить горшок в комнате, и пыли станет меньше, а уборка потребуется реже.

моль
насекомые
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.