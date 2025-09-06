Моль в доме: простой народный способ избавиться без химии

Моль — частый гость в квартирах и домах. Эти насекомые портят одежду, ковры и даже продукты. В магазинах можно найти множество химических препаратов для борьбы с ними, но у таких средств есть недостатки.

Многие аэрозоли и пластины выделяют токсичные вещества, которые долго сохраняются в воздухе. Они способны провоцировать аллергию и негативно влиять на здоровье. Поэтому всё больше людей выбирают безопасные народные способы защиты.

Как защититься от моли без химии

Первое правило — регулярная уборка. Даже в идеально чистом доме моль всё же может появиться, поэтому важно дополнительно проветривать шкафы, выносить вещи на солнце и протирать полки моющим раствором.

Вместе с этим отлично работают проверенные натуральные средства. Одно из самых эффективных и доступных — смесь перцев.

Перец против моли

Аромат перца почти не ощущается человеком, но для моли он становится серьёзным препятствием. Подойдут разные виды: чёрный, красный, душистый или их смеси.

Достаточно взять пакет приправы и рассыпать перец в местах, где может завестись моль, — в шкафах, на полках или рядом с коврами. Насекомые не переносят жгучий запах и вскоре исчезают.

Важно помнить: при обработке не допускайте попадания перца на слизистые.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот простой метод поможет защитить дом без вредной химии, сохраняя здоровье семьи и свежесть вещей.

Еще наши прабабушки знали: комнатные растения — это не только красота, но и польза для здоровья и уюта. Фикус заслуженно называют природным пылесосом. Стоит поставить горшок в комнате, и пыли станет меньше, а уборка потребуется реже.