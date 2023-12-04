«Мой маленький пони» запретили показывать детям из-за радуги Мультфильм «Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на «Кинопоиске»

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Американо-канадский детский мультипликационный сериал «Мой маленький пони» получил рейтинг 18+ на площадке «Кинопоиск», новая возрастная классификация отмечена на сайте сервиса. Как отмечает Telegram-канал Baza, это может быть связано с персонажем по имени Радуга Дэш.

У одной из пони грива и хвост раскрашены в цвета радуги. Авторы канала предположили, что это может быть отсылкой к пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Верховный суд РФ 30 ноября признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее в России. Решение вступило в силу немедленно.

Ранее певец Сергей Лазарев удалил с канала на YouTube и своего сайта клип на песню «Так красиво», в котором суд Санкт-Петербурга ранее нашел признаки идей ЛГБТ. Сам ролик был снят еще в 2017 году.

Кроме того у суда были вопросы к другому клипу Лазарева, в котором, согласно постановлению, создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины. В итоге за его показ был оштрафован на 500 тысяч рублей телеканал «Аива».

Адвокат Сергей Жорин предположил, что Лазареву едва ли стоит опасаться каких-то последствий из-за данных ситуаций. Он добавил, что в российском шоу-бизнесе есть группа лиц, которая относится к определенному «спектру», но власти делают вид, что этого не замечают. И поэтому к ответственности их не привлекают, указал юрист.