Мобильные приложения могут начать блокировать за пиратский контент

https://static.news.ru/photo/d2d14b12-9ec3-11ea-b4cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, будут блокироваться с 1 октября. Об этом говорится в тексте поправки, который размещён в думской электронной базе данных.

Как сообщает ТАСС, согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. При этом законопроект распространяет такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Изначально закон возлагал непосредственную обязанность по блокировке контента на владельцев самих приложений, а также на операторов связи.

Как писал NEWS.ru, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ фиксирует в связи с самоизоляцией рост пиратской активности, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, на прошлой неделе количество заблокированных пиратских ресурсов могло превышать сотню в день.