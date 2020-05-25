Мобильные приложения могут начать блокировать за пиратский контент

Интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, будут блокироваться с 1 октября. Об этом говорится в тексте поправки, который размещён в думской электронной базе данных.
Как
Изначально закон возлагал непосредственную обязанность по блокировке контента на владельцев самих приложений, а также на операторов связи.
Как писал NEWS.ru, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ фиксирует в связи с самоизоляцией рост пиратской активности, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, на прошлой неделе количество заблокированных пиратских ресурсов могло превышать сотню в день.
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