Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ фиксирует в связи с самоизоляцией рост пиратской активности, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, на прошлой неделе количество заблокированных пиратских ресурсов могло превышать сотню в день.
Карантин и самоизоляция привели к некоторому росту пиратской активности. Так, если в среднем за сутки разбивается порядка 20 пиратских зеркал, то на прошлой неделе были дни, когда количество уничтоженных пиратских ресурсов превышало 100, — сказал Волин РИА Новости.
Он отметил, что всего было заблокировано 10 тысяч зеркал сайтов с пиратским контентом. Минкомсвязь осуществляет блокировку таких сайтов с ноября 2017 года.
Волин также добавил, что большая часть заблокированных зеркал приходится на фильмы и сериалы, однако в перечне присутствуют музыка и книги.
Как ранее писал NEWS.ru, российский режиссёр и директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что в России нужно ужесточить законы показа фильмов в Сети. По его словам, это поможет в борьбе с пиратством.
Добавьте наши новости в избранные источники