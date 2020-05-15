Минкомсвязь фиксирует рост пиратской активности из-за самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a9d3bd1c-9685-11ea-81f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ фиксирует в связи с самоизоляцией рост пиратской активности, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. По его словам, на прошлой неделе количество заблокированных пиратских ресурсов могло превышать сотню в день.

Карантин и самоизоляция привели к некоторому росту пиратской активности. Так, если в среднем за сутки разбивается порядка 20 пиратских зеркал, то на прошлой неделе были дни, когда количество уничтоженных пиратских ресурсов превышало 100, — сказал Волин РИА Новости.

Он отметил, что всего было заблокировано 10 тысяч зеркал сайтов с пиратским контентом. Минкомсвязь осуществляет блокировку таких сайтов с ноября 2017 года.

Волин также добавил, что большая часть заблокированных зеркал приходится на фильмы и сериалы, однако в перечне присутствуют музыка и книги.

Как ранее писал NEWS.ru, российский режиссёр и директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что в России нужно ужесточить законы показа фильмов в Сети. По его словам, это поможет в борьбе с пиратством.