Шахназаров призвал ужесточить законы о показе фильмов онлайн

Российский режиссёр и директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что в России нужно ужесточить законы показа фильмов в Сети. По его словам, это поможет в борьбе с пиратством.
Шахназаров отметил, что интерес к просмотру картин онлайн начал расти и до пандемии коронавируса. Он выразил мнение, что такая тенденция будет усиливаться,
В России нужно принимать более жёсткие законы, чтобы это стало источником возможностей и покрытием бюджета, потому что иначе мы будем нести очень большие потери в киноиндустрии, — сказал кинематографист.
Он подчеркнул, что пиратство практически не даёт возможности развивать кинорынок в режиме онлайн в полной мере, в отличие от Запада, «где очень жёсткие законы».
Ранее Карен Шахназаров заявил, что киностудия «Мосфильм» потеряла примерно 90% в выручке за месяц, приостановив работу в связи с пандемией коронавируса. По его словам, все цеха сейчас закрыты, и предприятие несёт убытки, писал NEWS.ru.
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