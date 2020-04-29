Шахназаров призвал ужесточить законы о показе фильмов онлайн

https://static.news.ru/photo/a8d8ab64-8aed-11ea-9bf1-fa163e074e61_660.jpg Карен Шахназаров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский режиссёр и директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что в России нужно ужесточить законы показа фильмов в Сети. По его словам, это поможет в борьбе с пиратством.

Шахназаров отметил, что интерес к просмотру картин онлайн начал расти и до пандемии коронавируса. Он выразил мнение, что такая тенденция будет усиливаться, передаёт РИА Новости.

В России нужно принимать более жёсткие законы, чтобы это стало источником возможностей и покрытием бюджета, потому что иначе мы будем нести очень большие потери в киноиндустрии, — сказал кинематографист.

Он подчеркнул, что пиратство практически не даёт возможности развивать кинорынок в режиме онлайн в полной мере, в отличие от Запада, «где очень жёсткие законы».

Ранее Карен Шахназаров заявил, что киностудия «Мосфильм» потеряла примерно 90% в выручке за месяц, приостановив работу в связи с пандемией коронавируса. По его словам, все цеха сейчас закрыты, и предприятие несёт убытки, писал NEWS.ru.