Многолетник «Старшип Бургунди» – огненный акцент в саду! Цветы без хлопот

Многолетник «Старшип Бургунди» – огненный акцент в саду! Цветы без хлопот

Многолетник «Старшип Бургунди» – огненный акцент в вашем саду. Яркая и неприхотливая лобелия «Старшип Бургунди» станет эффектным украшением сада. Этот многолетник формирует компактный, густой куст высотой 50–60 см с крупными соцветиями диаметром 1–2 см. Его насыщенные огненно-красные цветы плотно покрывают побеги, создавая пышное цветение, которое привлекает бабочек и долго не теряет декоративности.

Лобелия идеально подходит для высоких клумб, миксбордеров, садовых вазонов и сольных посадок. Она светолюбива и влаголюбива, предпочитает легкие, слабокислые почвы с умеренным содержанием органики.

Выращивание рассады простое: семена (гранулы) распределяют по поверхности субстрата, увлажняют из распылителя и накрывают стеклом до появления всходов. Проращивание происходит на свету, а после пикировки сеянцы быстро развиваются в крепкие кустики.

«Старшип Бургунди» – отличный выбор для тех, кто хочет добавить в сад ярких красок без лишних хлопот!

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