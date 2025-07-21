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21 июля 2025 в 05:30

Многолетник «Старшип Бургунди» – огненный акцент в саду! Цветы без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетник «Старшип Бургунди» – огненный акцент в вашем саду. Яркая и неприхотливая лобелия «Старшип Бургунди» станет эффектным украшением сада. Этот многолетник формирует компактный, густой куст высотой 50–60 см с крупными соцветиями диаметром 1–2 см. Его насыщенные огненно-красные цветы плотно покрывают побеги, создавая пышное цветение, которое привлекает бабочек и долго не теряет декоративности.

Лобелия идеально подходит для высоких клумб, миксбордеров, садовых вазонов и сольных посадок. Она светолюбива и влаголюбива, предпочитает легкие, слабокислые почвы с умеренным содержанием органики.

Выращивание рассады простое: семена (гранулы) распределяют по поверхности субстрата, увлажняют из распылителя и накрывают стеклом до появления всходов. Проращивание происходит на свету, а после пикировки сеянцы быстро развиваются в крепкие кустики.

«Старшип Бургунди» – отличный выбор для тех, кто хочет добавить в сад ярких красок без лишних хлопот!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает –40°C, цветет все лето! Бюджетный многолетник с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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