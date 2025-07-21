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21 июля 2025 в 15:51

В ереванском аэропорту умер россиянин

Россиянин умер в аэропорту Звартноц в Ереване после прохождения регистрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданин России умер в ереванском международном аэропорту Звартноц, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По данным агентства, мужчина летел из Италии в Россию через Армению вместе с супругой.

Инцидент произошел 21 июля около 13:00 по местному времени (12:00 мск). После прохождения регистрации на рейс туристу внезапно стало плохо, но прибывшие медики уже не смогли его спасти.

Местные правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгограде экстренно посадили самолет авиакомпании «Победа» из-за критического состояния пассажира. Несмотря на усилия врачей, мужчину не удалось спасти.

До этого детский тренер по плаванию Марина Балахонова скончалась по пути из Челябинска в Москву. Женщине стало плохо во время перелета, самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде. По словам руководителей спортшколы, где работала Балахонова, женщина тяжело болела с 2020 года.

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