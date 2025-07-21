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21 июля 2025 в 16:09

Появились детали прорыва обороны ВСУ в Малой Токмачке

RT: солдаты России прорвали оборону ВСУ в Малой Токмачке в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российским солдатам удалось совершить мощный рывок в Запорожской области, речь идет о прорыве обороны Вооруженных сил Украины в Малой Токмачке, к которой год не могли подступиться, передает RT со ссылкой на командира 70-го полка с позывным Кабарда. По его словам, в первую очередь был взят мощный укреп — кирпичный завод, его полутораметровые стены уходили вглубь на полтора этажа, поэтому задание было не легким.

Следующим пунктом стало взятие СИЗО, при этом на стенах следственного изолятора стояла сильная установка РЭБ, сказано в материале. В частности, из-за этого фактора подлетать не удавалось. Была применена авиация и крупнокалиберная артиллерия. На опубликованных изданием кадрах можно увидеть ликвидацию пикапов и личного состава украинской армии, которые подъезжали для разгрузки в СИЗО.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие под контроль Вооруженных сил РФ Белой Горы позволяет перекрыть важный путь снабжения ВСУ. По его словам, важность населенного пункта заключается в возможности перерезать трассу. Минобороны сообщило о взятии Белой Горы в воскресенье, 20 июля.

ВСУ
Запорожская область
ВС РФ
оборона
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