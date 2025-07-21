Стали известны подробности гибели экс-участника The Hatters

Экс-участник российской рок-группы The Hatters Вадим Рулев и его супруга Екатерина погибли в ДТП под Выборгом, когда возвращались домой с соревнований, сообщила РБК мать музыканта Светлана Рулева. По ее словам, они участвовали в состязаниях по велотриалу.

Ребята посещали соревнования по велотриалу под Выборгом. На обратном пути на крутом повороте столкнулись с внедорожником. Погибли под колесами автомобиля, — рассказала она.

Ранее отец Рулева Константин сообщил, что музыканта похоронят рядом с его женой Екатериной. Дата и место прощания пока неизвестны.

Трагедия произошла 19 июля. Рулев и его жена ехали на мотоцикле BMW, когда произошло столкновение с внедорожником Range Rover. По предварительным данным, супруги погибли мгновенно.

Отмечалось, что 35-летний Рулев двигался от поселка Зверево в направлении Малиновки. На правом повороте дороги музыкант не справился с управлением, допустив опасный выезд на полосу встречного движения. Там и произошло лобовое столкновение. Жене Вадима было 33 года.