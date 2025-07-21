«Условия неприемлемы»: в СФ высказались о предстоящих переговорах с Киевом

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21 июля 2025 в 16:16

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Сенатор Джабаров: Украина запрограммирована на срыв новых переговоров с Россией

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Украина запрограммирована на срыв новых переговоров с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, не стоит ждать достижения прогресса во время предстоящего переговорного процесса, поскольку Киев заранее выдвигает неприемлемые для Москвы условия. Он также подчеркнул, что делегация из РФ сделает все возможное для достижения мира, но шансы на успех минимальны.

Украина заранее выдвигает условия, которые могут быть для нас неприемлемы, она условия наши знает по прежним этапам переговоров. Наша делегация будет стараться, но мне кажется, это ни к чему не приведет, потому что Украина запрограммирована на срыв переговоров, на то, чтобы завести их в тупик. Я не верю, что там будут какие-то подвижки, высказался Джабаров.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что в рамках третьего раунда российско-украинских переговоров обсудят мирные меморандумы, подготовленные каждой из сторон. При этом, по его мнению, результаты потенциальной встречи сложно спрогнозировать.

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