Названо главное условие успешных переговоров России и Украины

США и страны Евросоюза смогут поспособствовать успешным переговорам России и Украины, если перестанут поставлять Киеву оружие, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, иначе Вашингтон и Брюссель способствуют развитию конфликта.

Для того, чтобы переговоры [России и Украины] имели какую-то перспективу, необходимо всего лишь одно условие — чтобы европейцы и американцы перестали накачивать Киев оружием. Пока они подбрасывают поленья в огонь войны и продолжают науськивать украинцев на продолжение борьбы с РФ, этот процесс будет длиться максимально долго. Если они действительно хотят мира для Украины и безопасности на европейском континенте, это делается очень просто — прекращаются поставки вооружений. Сразу можно будет говорить о том, что будет значительный прогресс в переговорах, — сказал Джабаров.

Ранее сообщалось, что третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. На вероятной встрече могут пройти «технические переговоры по ограниченному кругу вопросов».