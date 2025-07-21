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21 июля 2025 в 15:50

Стало известно, что грозит убившей своего ребенка 16-летней омичке

Юрист Салкин: за убийство новорожденного 16-летней омичке грозит до 20 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

16-летней омичке за убийство новорожденного ребенка может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, тяжесть наказания будет зависеть от того, в какой момент было совершено преступление.

Что грозит 16-летней омичке за убийство новорожденного? Все зависит от того, в какой момент было совершено убийство. Если сразу после родов, то это наказывается по статье 106 УК РФ, и максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Если же убийство ребенка произошло сильно после рождения, через день или более, то это уже будет расцениваться как убийство малолетнего и наказание составляет до 20 лет. Пожизненное лишение свободы женщинам не назначается, — пояснил Салкин.

Он отметил, что единственным способом избежать уголовной ответственности может стать признание матери невменяемой на момент совершения преступления. По его словам, в таком случае суд назначит принудительное лечение.

Освободиться от наказания убившей новорожденного малыша 16-летней омичке возможно только в случае, если будет установленная ее невменяемость. Но в таких случаях назначается принудительное лечение, срок которого не определяется судом, а является бессрочным, до выздоровления, — резюмировал Салкин.

Ранее стало известно, что в Омске 16-летняя девочка расправилась со своим новорожденным ребенком. Преступление произошло в номере недорогой гостиницы на окраине города. Девочка сняла комнату и оставила в ней младенца без признаков жизни.

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