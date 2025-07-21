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21 июля 2025 в 15:48

«Безумный Макс отдыхает»: Коц высмеял идею мобильных ТЦК на Украине

Военкор Коц сравнил мобильные ТЦК с постапокалиптическим сюжетом

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Появление на Украине мобильных ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) может быть похоже на сюжет постапокалиптического фильма, считает военкор Александр Коц. В своем Telegram-канале он сравнил передвижные военкоматы с автоколоннами из франшизы «Безумный Макс».

Ловить «ухилянтов» будут выездные ТЦК. <…> Воображение рисует этакий современный «гуляй-город» — ощетинившуюся стволами в разные стороны колонну бронемобилей с людьми в форме, которая заезжает на три дня в «населенник» и выметает из него всех мужчин. Несогласных стреляют на месте. «Бешеный Макс» отдыхает, — написал он.

Ранее сегодня депутат Верховной рады Федор Вениславский сообщал, что на Украине могут появиться мобильные ТЦК. Подобную меру сочли необходимой во избежание ударов по стационарным ТЦК. Окончательное решение остается за командованием Вооруженных сил Украины.

До этого на Украине в селе Орловка Ровненской области произошло нападение на сотрудника территориального центра комплектования: во время проверки документов неизвестные избили военкома. Пострадавший был госпитализирован. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

ТЦК
Александр Коц
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Украина
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