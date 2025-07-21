В соцсетях появилось видео с водителем тонущей маршрутки, переносящим людей Видео с переносящим пассажиров через воду водителем маршрутки разошлось в Сети

Водитель маршрутки перенес пассажиров на руках через затопленную дорогу, трогательное видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. На кадрах из транспортного средства пытаются выбраться пассажиры, однако улица буквально превратилась в реку.

Водитель маршрутки берет на руки одну из пассажирок и несет ее. Предположительно, действие происходит в московском регионе.

Позже Telegram-канал уточнил, что видео было снято в июле 2023 года. Поясняется, что ситуация произошла в подмосковном Одинцово.

Ранее сообщалось, что мощные ливни в столичном регионе затопили элитный поселок Гринфилд в Подмосковье. Скопившаяся вода образовала «коричневое море» вокруг коттеджей. На видео, снятом из автомобиля, показана улица, по которой течет грязная вода. Машина буквально плывет по дороге, минуя затопленные ворота, деревья и кусты.

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов отметил, что работодателям следует перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за сильных ливней, парализующих Москву. Он подчеркнул, что в таких условиях требовать присутствия работников в офисе не только неразумно, но и безответственно.