Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 16:12

В соцсетях появилось видео с водителем тонущей маршрутки, переносящим людей

Видео с переносящим пассажиров через воду водителем маршрутки разошлось в Сети

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель маршрутки перенес пассажиров на руках через затопленную дорогу, трогательное видео опубликовал Telegram-канал РЕН ТВ. На кадрах из транспортного средства пытаются выбраться пассажиры, однако улица буквально превратилась в реку.

Водитель маршрутки берет на руки одну из пассажирок и несет ее. Предположительно, действие происходит в московском регионе.

Позже Telegram-канал уточнил, что видео было снято в июле 2023 года. Поясняется, что ситуация произошла в подмосковном Одинцово.

Ранее сообщалось, что мощные ливни в столичном регионе затопили элитный поселок Гринфилд в Подмосковье. Скопившаяся вода образовала «коричневое море» вокруг коттеджей. На видео, снятом из автомобиля, показана улица, по которой течет грязная вода. Машина буквально плывет по дороге, минуя затопленные ворота, деревья и кусты.

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов отметил, что работодателям следует перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за сильных ливней, парализующих Москву. Он подчеркнул, что в таких условиях требовать присутствия работников в офисе не только неразумно, но и безответственно.

Подмосковье
водители
ливни
маршрутки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список звезд, которые развелись после долгих лет брака
Педофил в течение года насиловал падчерицу
«Вместе нюхают, избивают детей»: под Мурманском раскрыли банду подростков
Мужчина домогался девочки в российском автобусе
Путин присвоил мужу Собчак звание «Заслуженного деятеля искусств РФ»
Искалеченная в Дубае модель впервые раскрыла имена причастных к трагедии
VK Fest 2025 собрал 205 тысяч гостей и 295 артистов в пяти городах России
«Никаких затруднений»: в ГД напомнили о пути в Крым на фоне пробок на мосту
Мигрант угрожал сломать ноги школьнику
Китаянка обнаружила на кухне 70 вылупившихся из магазинных яиц цыплят
«Получил подзатыльник»: посол о том, что заставило Зеленского образумиться
В Совфеде дали совет Украине перед переговорами в Турции
Депутаты Госдумы назвали условия для возвращения Booking в Россию
Прокуроры проверят цены в аэропортах на фоне коллапса
«Условия неприемлемы»: в СФ высказались о предстоящих переговорах с Киевом
Раскрыто имя вероятного главы Apple через пять лет
Молодые украинцы провели скандальную выходку в Польше
В соцсетях появилось видео с водителем тонущей маршрутки, переносящим людей
Названо главное условие успешных переговоров России и Украины
Ефремов расстался с женой. История любви актера и Софьи Кругликовой
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада
Общество

Цветет алыми шапками с мая по октябрь! Универсальный многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.