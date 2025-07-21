Военэксперт объяснил цель запуска «Кинжала» по Киевской области

Вооруженные силы России могли уничтожить ракетой «Кинжал» критически важный для Киева объект, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, обычно подобные цели прикрываются системами противовоздушной обороны Patriot или NASAMS, однако они бессильны против «Кинжала».

Гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» используется против критически важных объектов военной и гражданской инфраструктуры Украины, которая отвечает за обороноспособность. Обычно эти объекты прикрываются такими комплексами, как Patriot и NASAMS. Поэтому, чтобы гарантированно получить результат поражения военного объекта, используется гиперзвуковой комплекс. Дело в том, что перечисленные мной комплексы ПВО не способны перехватить «Кинжал». Если он прилетел, то это было что-то очень ценное для Украины, — сказал Леонков.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России применили гиперзвуковую ракету «Кинжал» для удара по объекту в Ирпене Киевской области. По данным канала, атака осуществлена с борта истребителя МиГ-31К. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.