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20 июля 2025 в 08:30

Опасный, но очень красивый «пятнистый гигант»! Многолетник до 180 см

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Опасный, но очень красивый «пятнистый гигант»! Многолетник до 180 см — король теневого сада с опасным шармом. Этот удивительный сорт покоряет сердца цветоводов своими исключительно крупными колокольчатыми цветками, украшенными выразительными пурпурными пятнами на светлом фоне.

Особенности сорта:

  • Высота растения достигает 120–180 см.
  • Крупные цветки собраны в эффектные кистевидные соцветия.
  • Постепенное распускание бутонов обеспечивает длительное цветение.
  • Отличные качества срезки — долго сохраняет свежесть в букетах.

Важно знать: несмотря на всю свою красоту, наперстянка — растение ядовитое. Все ее части содержат опасные гликозиды, поэтому работать с ней нужно в перчатках, а также ограничить доступ к растению детям и домашним животным.

Цветение продолжается с июня по август, привлекая в сад пчел и других опылителей. При минимальном уходе это удивительное растение будет украшать ваш сад несколько лет, ежегодно поражая воображение своими гигантскими пятнистыми соцветиями.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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