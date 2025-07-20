Опасный, но очень красивый «пятнистый гигант»! Многолетник до 180 см

Опасный, но очень красивый «пятнистый гигант»! Многолетник до 180 см

Опасный, но очень красивый «пятнистый гигант»! Многолетник до 180 см — король теневого сада с опасным шармом. Этот удивительный сорт покоряет сердца цветоводов своими исключительно крупными колокольчатыми цветками, украшенными выразительными пурпурными пятнами на светлом фоне.

Особенности сорта:

Высота растения достигает 120–180 см.

Крупные цветки собраны в эффектные кистевидные соцветия.

Постепенное распускание бутонов обеспечивает длительное цветение.

Отличные качества срезки — долго сохраняет свежесть в букетах.

Важно знать: несмотря на всю свою красоту, наперстянка — растение ядовитое. Все ее части содержат опасные гликозиды, поэтому работать с ней нужно в перчатках, а также ограничить доступ к растению детям и домашним животным.

Цветение продолжается с июня по август, привлекая в сад пчел и других опылителей. При минимальном уходе это удивительное растение будет украшать ваш сад несколько лет, ежегодно поражая воображение своими гигантскими пятнистыми соцветиями.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.