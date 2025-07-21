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21 июля 2025 в 15:41

В Европе забили тревогу из-за связанного с Россией будущего

Профессор Дизен: НАТО следует договориться с РФ, пока условия не ухудшились

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

НАТО нужно немедленно договориться с Москвой, пока условия для Альянса не стали хуже, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, сделку следует заключить сегодня же.

НАТО нужно пойти на сделку уже сегодня, поскольку любая другая в будущем будет гораздо хуже, — отметил он.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь Североатлантического альянса не сможет предотвратить поражение Вооруженных сил Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах с Москвой. Эксперт также упомянул отсутствие стратегии, способной переломить текущее соотношение сил.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что европейские страхи о возможной «российской агрессии» против стран Североатлантического альянса являются смехотворными. В частности, по мнению телеведущего, подобные утверждения не имеют под собой оснований и лишь нагнетают напряженность.

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