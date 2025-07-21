«Это так смешно»: Карлсон уверен, что РФ не имеет планов нападения на НАТО

«Это так смешно»: Карлсон уверен, что РФ не имеет планов нападения на НАТО Карлсон считает смехотворной веру европейцев в возможность нападения РФ на НАТО

Европейские страхи о возможной российской агрессии против стран НАТО являются смехотворными, заявил в интервью немецкому изданию Bild американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, подобные утверждения не имеют под собой оснований и лишь нагнетают напряженность.

Это так смешно, что вы верите этой лжи — лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет, — отметил Карлсон.

Журналист выразил обеспокоенность эскалацией украинского конфликта, которая, по его словам, может привести к ядерному противостоянию. Карлсон убежден, что Россия уже одержала победу в этой борьбе и сейчас важно сосредоточиться на мирных переговорах, а не разжигать новые страхи.

Особую критику телеведущего вызвала политика украинских властей, в частности практика принудительной мобилизации, которая унижает человеческое достоинство. Карлсон также указал, что восточноевропейские страны демонстрируют параноидальное восприятие российской угрозы, не подкрепленное реальными фактами.

Ранее Карлсон обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не держит граждан своей страны за людей, отправляя их в смертельные атаки. По его словам, так может поступать только тот, кто считает людей рабами и животными.