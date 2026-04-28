Многолетник с пушистыми помпончиками: сажать семенами прямо в открытый грунт в мае

Армерия — это многолетнее растение, которое в последнее время становится настоящим трендом у садоводов. Ее пушистые помпончики диаметром до 4-5 см окрашены в нежные оттенки розового, белого, сиреневого или красного.

Цветение армерии похоже на воздушное облако, которое парит над землей, и оно очень продолжительное: первые бутоны распускаются в мае и радуют глаз около 70 дней, а иногда, после небольшой паузы, армерия повторно зацветает осенью.

Армерия любит солнце, засухоустойчива и, в отличие от многих цветов, не боится ветра, а ее корневая система не выносит только одного — застоя воды. Она прекрасно растет на бедных, песчаных и даже каменистых почвах, не требуя регулярных подкормок, и при этом редко болеет.

Вырастить армерию в мае проще простого: семена можно сеять прямо в открытый грунт, как только земля прогреется. Для этого нужно выбрать самое солнечное место, слегка разрыхлить почву, рассыпать семена по поверхности и присыпать землей. Всходы появятся через 2-3 недели, и хотя в первый год армерия может не зацвести, набирая силу, она с лихвой окупит ожидание на следующий сезон.

