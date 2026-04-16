16 апреля 2026 в 17:01

Сею прямо в грунт — зацветет через месяц небесно-голубым ковром: не цветок, а сказка

Фото: D-NEWS.ru
Немофила — это настоящая жемчужина для дачников, которая покоряет своей небесной красотой и абсолютной неприхотливостью.

Ее главное преимущество — удивительная холодостойкость: растение выдерживает заморозки до -5 °C, что позволяет сеять семена прямо в грунт ранней весной, как только сойдет снег. Цветение начинается уже через пять недель после посева и продолжается с мая по август, украшая сад нежнейшими голубыми, белыми или пятнистыми цветками-колокольчиками.

Самый популярный сорт — немофила мензиса «пятнистая»: ее нежно-голубые лепестки с белой серединкой в темную крапинку напоминают акварельный рисунок. Растение образует низкие (до 20 см) плотные куртины, создавая сплошной цветущий ковер, что делает ее идеальной для бордюров, альпийских горок и подвесных кашпо.

Немофила предпочитает солнечные места или легкую полутень, но при этом нетребовательна к подкормкам и уходу. Она прекрасно размножается самосевом: достаточно один раз посадить, и на следующий год цветы появятся сами, напоминая о себе ранней весной. Просто сказка.

Ранее были названы три неприхотливых многолетника для дачи, не боящихся дождя и ветра.

Дарья Иванова
Д. Иванова
