28 апреля 2026 в 16:05

Никакой прополки и полива — не цветок, а мечта: сажаю семенами в мае — всходит через 7-14 дней

Фото: D-NEWS.ru
Алиссум, или бурачок, — это многолетнее почвопокровное растение со сладким медовым ароматом, которое по праву заслужило любовь садоводов, и вот почему.

Представьте себе: в мае вы высаживаете в грунт мелкие семена, а уже через полтора месяца ваш сад преображается: на клумбах, в подвесных кашпо или вдоль дорожек вырастают пышные, низкорослые кустики-шары, сплошь усыпанные тысячами крошечных цветков-звездочек.

Издалека эти плотные соцветия напоминают невесомое, пушистое облако, которое как будто парит над землей, а его окрас может быть белоснежным, нежно-розовым, сиреневым или ярко-желтым. Алиссум холодостоек, засухоустойчив, а уход за ним сводится к минимуму — редким поливам в сильную жару и удалению увядших соцветий для стимуляции новых волн цветения. Цветок-мечта.

Вырастить это чудо в мае очень просто: посейте семена прямо в грунт, когда минует угроза заморозков. Для этого достаточно разрыхлить почву, рассыпать мелкие семена по поверхности и аккуратно полить. Уже через 7-14 дней появятся первые всходы, а к середине лета вы будете наслаждаться ароматным цветущим ковром.

Ранее было названо растение, которое цветет голубыми ромашками все лето.

Проверено редакцией
Психолог объяснила, как именно поцелуи влияют на ментальное состояние
Общество
Психолог объяснила, как именно поцелуи влияют на ментальное состояние
Дарья Иванова
Д. Иванова
