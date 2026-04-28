Никакой прополки и полива — не цветок, а мечта: сажаю семенами в мае — всходит через 7-14 дней

Алиссум, или бурачок, — это многолетнее почвопокровное растение со сладким медовым ароматом, которое по праву заслужило любовь садоводов, и вот почему.

Представьте себе: в мае вы высаживаете в грунт мелкие семена, а уже через полтора месяца ваш сад преображается: на клумбах, в подвесных кашпо или вдоль дорожек вырастают пышные, низкорослые кустики-шары, сплошь усыпанные тысячами крошечных цветков-звездочек.

Издалека эти плотные соцветия напоминают невесомое, пушистое облако, которое как будто парит над землей, а его окрас может быть белоснежным, нежно-розовым, сиреневым или ярко-желтым. Алиссум холодостоек, засухоустойчив, а уход за ним сводится к минимуму — редким поливам в сильную жару и удалению увядших соцветий для стимуляции новых волн цветения. Цветок-мечта.

Вырастить это чудо в мае очень просто: посейте семена прямо в грунт, когда минует угроза заморозков. Для этого достаточно разрыхлить почву, рассыпать мелкие семена по поверхности и аккуратно полить. Уже через 7-14 дней появятся первые всходы, а к середине лета вы будете наслаждаться ароматным цветущим ковром.

