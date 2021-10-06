«Мне страшно»: народный учитель РФ высказалась о современных технологиях

Компьютеры и Интернет сильно упрощают доступ к информации любого рода и отучают подростков думать. Народный учитель Российской Федерации Майя Пильдес не против современных технологий, однако она боится, что «это заменит всё остальное», пишут «Невские Новости».

Я не против компьютера и всего, что связано с телефонами и современными технологиями. Но мне страшно, когда это заменяет всё остальное. Я с большой настороженностью отношусь ко всем социальным сетям и считаю, что, к сожалению, они не обогащают. Компьютер — это средство для получения информации, причём быстрое. Тут некогда думать, и не надо: быстро набрал запрос — получил ответ. И всё у тебя в порядке. Можно переписываться, коверкая слова, издеваясь над русским языком. Я не могу с этим смириться, — призналась Пильдес.

Народный учитель добавила, что видит настоящую ценность в искусстве, литературе и музыке, и при этом выразила желание, чтобы её выпускники «были культурными людьми». Пильдес неоднозначно высказалась о популярных сейчас видеоуроках в TikTok, где за 30 секунд авторы пытаются объяснить азы химии или физики в развлекательном формате. По её словам, ничего хорошего в этом нет, так как это «другой способ познания».

Ранее профессор МГИМО и телеведущий Юрий Вяземский одобрил идею Владимира Путина о введении должности советника по воспитанию в школах. По его словам, воспитание неотделимо от образования, особенно в школьные годы.