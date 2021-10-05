«Президент это видит»: ведущий «Умников и умниц» о проблемах в школах

Учитель в современной школе должен образовывать и воспитывать, в том числе своим примером, заявил NEWS.ru ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский. Писатель подчеркнул, что глава государства Владимир Путин видит возникающие в школах проблемы. Сам он положительно оценил идею введения в них должности советника по воспитанию, о которой говорил президент.

Был такой замечательный человек — Ушинский (основоположник научной педагогики в России. — NEWS.ru), который говорил, что образование должно быть обязательно слито с воспитанием, если будет отдельно образование с воспитанием, то никакого образования не будет. Главное, чтобы этот советник по воспитанию хорошо работал, соответствовал занимаемой должности, потому что воспитание — это очень сложное дело, — сказал Вяземский.

По его словам, родителям нужно помнить, что они всегда стоят на первом месте в вопросе воспитания детей, а учитель — только на втором. Вяземский отметил, что в этом плане ситуация в России достаточно сложная, поскольку в стране много детей из неполных семей.

Профессор МГИМО добавил, что образование и воспитание являются двумя сообщающимися сосудами, которые нельзя разделять.

Учитель должен и образовывать, и воспитывать, в том числе своим примером. В этом (школьном. — NEWS.ru) возрасте очень много идёт воспитания и образования через подражание тому человеку, которому ты доверяешь и с которого ты хочешь брать пример. То, что этим надо заниматься и в этом наш большой пробел, я это чётко вижу, и президент это видит, поэтому настаивает, чтобы этому было уделено внимание, — подчеркнул ведущий телепрограммы «Умники и умницы».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днём учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России». Кроме того, Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Он подчеркнул, что этим прежде всего должны заниматься психологи.