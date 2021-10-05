Путин поздравил педагогов с праздником и объявил 2023-й Годом учителя

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года России» поздравил российских педагогов с Днём учителя, подчеркнув, что это благородный труд, который невозможно переоценить. Он также добавил, что 2023 год станет Годом учителя, передаёт РИА Новости.

Поздравляю вас, всех педагогов России с этим замечательным праздником. Он всегда наполнен радостными положительными эмоциями, добрыми словами, улыбками ваших учеников, родителей и коллег. Искренними чувствами благодарности за ваш благородный труд. За вашу работу, за то, что вы делаете для страны, для её будущего, – цитирует агентство Путина.

Глава государства отметил, что 2023 год является годом 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики — Константина Ушинcкого. В связи с этим он объявил 2023-й Годом учителя и призвал лауреатов конкурса принять в нём участие.

Также Путин поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию.

Конечно, люди должны заниматься этим профессионально, это должны быть, наверное, прежде всего, психологи, которые знают, что такое детская психология, умеют работать с этим предметом, умеют работать с детьми, совершенствуют свои знания и навыки. В современном мире, таком бурном, таком напряжённом и требующем такой эмоциональной отдачи от любого, в том числе от маленького человека, конечно, очень важна помощь таких людей, профессиональных людей, о которых вы сейчас сказали. Решение принято, мы будем это развивать дальше, надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе, — заявил он.

Ранее Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга».

В новых поручениях речь идёт о мотивации педагогов, обеспечении школ оборудованием, конкурсах профессионального мастерства, строительстве и реконструкции учреждений просвещения, группах продлённого дня, объединениях учащихся и многом другом.