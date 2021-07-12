Школьные задания: что Путин поручил изменить в системе просвещения

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга». Однако направления, по которым глава государства обязал чиновников работать, этим не ограничиваются. В новых поручениях речь идёт о мотивации педагогов, обеспечении школ оборудованием, конкурсах профессионального мастерства, строительстве и реконструкции учреждений просвещения, группах продлённого дня, объединениях учащихся и многом другом. NEWS.ru раскрывает подробности задач, обозначенных президентом.

Зарплаты, конкурс и дистанционка

Глава государства поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению «Образование» обеспечить мебелью и оборудованием (в поручениях Путина они указаны как «средства обучения и воспитания») школы, которые будут отремонтированы в рамках программы капремонта на 2022–2026 годы. Кроме того, Путин в своих новых поручениях велел ввести «должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях». Это необходимо сделать до 1 декабря 2021 года.

Начиная со следующего года глава государства поручил обеспечить «широкое информационное освещение Всероссийского конкурса «Учитель года России». Предполагается, что данное мероприятие будет транслироваться по телевидению «с использованием зрелищных креативных подходов» и ежегодно финансироваться из федерального бюджета.

До 1 июля 2022 года Путин поручил внести существенные изменения в конкурсы профмастерства учителей, увеличив количество получателей премий.

В перечне поручений главы государства есть требование разработать и представить до декабря этого года предложения «по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций с учётом введения национальной системы учительского роста». Также Минпросвещения и регионам поручено консолидировать федеральные субсидии в сфере образования, «предусмотрев формирование системы показателей, отражающих эффективность расходования таких субсидий».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также Владимир Путин обязал кабмин внести поправки в действующее законодательство, а именно предусмотреть с 2023 года применение «исключительно государственных» информсистем и ресурсов, необходимых для дистанционного и электронного обучения, сопряжённых с обработкой персональных данных учеников.

Кроме этого, до начала 2022 года Путин обязал наделить Минпросвещения правом устанавливать порядок экспертизы содержания и лицензирования электронных ресурсов, с помощью которых реализуются основные образовательные программы.

Стройка и реконструкция

Отдельный блок поручений касается строительных правил, национальных стандартов и санитарно-эпидемиологических требований при возведении и реконструкции объектов образовательных организаций.

В частности, Владимир Путин поручил разработать и представить до июля 2022 года особенности применения таких нормативов «в условиях стеснённой городской застройки», а также сокращения сроков строительства и реконструкции школ и других общеобразовательных учреждений. Кроме этого, президент поручил скорректировать строительные и санитарно-эпидемиологические нормативы «в части возможности использования помещений общеобразовательных организаций совершеннолетними гражданами для реализации программ дополнительного образования, проведения спортивных и досуговых мероприятий во внеурочное время».

В рамках региональных программ капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций поручено предусмотреть возможность централизации конкурсных процедур на разработку сметной документации.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инклюзия, продлёнка и периферия

Минпросвещения и региональным органам власти при участии Российского движения школьников и АНО «Большая перемена» Путин поручил «обобщить опыт и лучшие практики организации внеурочной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ, вовлечения школьников в работу школьных советов и других объединений обучающихся».

Отдельным пунктом глава государства поручил до декабря 2022 года «обеспечить разработку и утверждение требований и показателей деятельности образовательных организаций в целях обеспечения инклюзивного образования». Также до этого периода чиновникам профильного министерства и ведомств в субъектах РФ необходимо «на системной основе» вовлечь учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в олимпиады, интеллектуальные и творческие конкурсы, а также физкультурные и спортивные мероприятия.

К этому же блоку можно отнести поручение, адресованное Минобрнауки и Минпросвещения. От этих ведомств Владимир Путин потребовал увеличить контрольные цифры приёма в вузы по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» «с учётом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами-дефектологами, логопедами и тьюторами».

Также глава государства поручил профильным федеральным ведомствам включить в программы среднего профессионального и высшего образования модули по коррекционной педагогике и психологии. Они должны быть направлены на «формирование профессиональных компетенций по организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью».

Ещё одно поручение касается определения и внедрения модели «Школа полного дня», основанной на «интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся», а также на программах дополнительного образования, включая группы продлённого дня.

Что касается сельской местности и малых городов, то федеральным и региональным чиновникам поручено представить предложения по развитию там «многофункциональных образовательных центров». Последние, как следует из документа, включают в себя малокомплектные школы и детсады, физкультурно-спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру, центр предоставления госуслуг, библиотеку и иные соцобъекты.

Перезагрузка нагрузки

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения и профильными региональными ведомствами Путин обязал сократить количество контрольных и проверочных работ в школах «с учётом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования». Тем же структурам, а также Роспотребнадзору дано поручение «проанализировать фактический объём учебной и внеучебной нагрузки обучающихся по основным общеобразовательным программам» и к декабрю этого года «представить предложения по её оптимизации, а также по выполнению таких учебных заданий во время пребывания ребёнка в школе в рамках реализации модели „Школа полного дня“ или в группах продлённого дня».

Комментируя эти поручения, работники образования признали, что дети часто бывают слишком загружены, но это часто случается из-за неопытных репетиторов, которых нанимают родители. При этом, как заявлял в интервью NEWS.ru заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров, число контрольных работ в школе нужно снижать, потому что и дети, и родители, и педагоги «измучены валом проверочных заданий».

Госрегулирование информации и отказ от услуг

Отдельно президент поручил «проанализировать соблюдение права каждого ребёнка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации, закреплённой за территорией по месту жительства», даже если речь идёт о переходе ученика «на следующий уровень общего образования».

Ещё одним из поручений главы государства стала рекомендация властям российских субъектов регулярно проводить профориентационные мероприятия для учащихся «с привлечением ресурсов профессиональных образовательных организаций и предприятий». Это необходимо для «обеспечения раннего и осознанного выбора» школьниками «будущей образовательной и профессиональной траектории с учётом приоритетных и перспективных направлений развития экономики и социальной сферы региона».

Кроме этого, Путин поручил правительству исключить из действующего законодательства понятия «образовательная услуга» и установить госрегулирование «оборота информационной продукции для детей» в Интернете.

По итогам Госсовета

Перечень поручений президент утвердил по итогам состоявшегося ещё 25 августа заседания президиума Госсовета. На нём, в частности, Владимир Путин заявил:

Многих из них задевает слово и термин «услуга». Я уже своё отношение на этот счёт сказал, но если это людей как-то задевает по отношению к учительскому труду и они считают, что это обедняет смысл этого труда и его высокую общественную значимость, — давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах.

Тогда же Путин напомнил, что в 2021 году все школы страны должны получить доступ к скоростному Интернету. Эта цифровизация, по его словам, является дополнением, а не отказом от традиционного образовательного процесса.

Президент отмечал, что значительный вклад в воспитание даёт внеурочная работа — различные кружки, спортивные секции, школьные театры и музыкальные студии. Глава государства, выступая на заседании Госсовета, призвал «создавать условия и для вовлечения школьников в научно-техническое творчество, где уже много успешных практик». Он также отметил, что в новом учебном году в школах десяти регионов начинают работу советники по воспитанию.

Такие специалисты должны опираться на объединяющие всех нас гражданские, патриотические ценности, на историческое наследие наших народов. Но нельзя действовать, разумеется, под копирку, по единому шаблону. Нужно обязательно учитывать традиции, культуру каждого региона, — призывал глава государства.

Он обратил внимание и на возможность детей оставаться в школе после занятий, поскольку это является «большой поддержкой» для семей. В этой связи Путин подчеркнул, что «школы полного дня очень востребованы сегодня».

Говорил Путин и о поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, создании инклюзивных классов и развитии специализированных школ, домашнего обучения. Однако, как констатировал Владимир Путин, «работы здесь ещё немало», поэтому регионы должны «уделять этому направлению повышенное внимание».

Обязательно нужно вовлекать таких учащихся, а также детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, в систему конкурсов и олимпиад. Талантливые ребятишки есть везде, в любой среде, и мы должны иметь это в виду, понимать это, — отмечал Путин.

Также он напомнил, что в рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году в РФ запланировано ввести 1300 новых школ. А в июне он поручал кабмину совместно с властями субъектов подготовить специальную программу капремонта школ с акцентом на сельские школы. В результате до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 общеобразовательных учреждений.

Говоря об оплате труда педагогических работников, Путин констатировал, что «за последние годы средние зарплаты учителей подросли, особенно в регионах с сильным экономическим и бюджетным потенциалом», однако «действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые, возросшие требования к профессии». Это предусматривает работу по увеличению общественного престижа учительского труда.

Позднее, на встрече с лидерами партий по итогам выборов в Госдуму, Владимир Путин счёл повышение доходов преподавателей одним из главных социальных приоритетов в России.

Как заявила затем глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, базовая часть общей зарплаты педагогов должна составлять не менее 70%, а стимулирующие выплаты, «разумеется, тоже должны быть». По словам сенатора, также учителям будут начислять премии за победу учеников на олимпиадах, а также за мастерство педагога в организации воспитательной работы. Механизм нового формирования окладов работников системы просвещения будет отработан на уровне регионов, а потом уже расширен на все субъекты.