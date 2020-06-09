Митта высказался о смертельном ДТП с Ефремовым

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Российский кинорежиссёр Александр Митта назвал случайностью ДТП с участием артиста Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек. Поздно вечером в центре Москвы Ефремов за рулём своего автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада», водитель которого позже умер в больнице.

Ничего закономерного быть не может. Это случайность абсолютная, но жалко, — заявил телеканалу «Звезда» Митта.

Как писал NEWS.ru, устроивший смертельное ДТП в Москве Михаил Ефремов официально задержан. Об этом заявили в столичной полиции. В анализах актёра, которые он сдал на следующий день после ДТП, были обнаружены следы канабиноидов и кокаина.

Ранее режиссёр Никита Михалков назвал смертельное ДТП Ефремова «закономерным финалом». По его словам, это финал для «ослеплённых вседозволенностью и безнаказанностью».