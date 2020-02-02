Согласованная акция за восстановление спортивно-концертного комплекса «Петербургский» проходит в Санкт-Петербурге. Участники требуют сохранить первоначальный облик здания и сквера возле него.
В мероприятии принимают участие сторонники КПРФ, партий «Коммунисты России» и «Другая Россия», а также общественных движений «Зелёная волна» и «Левый фронт»,
Наш митинг был согласован давно, мы даже не предполагали, что в пятницу случится такая трагедия (гибель рабочего при обрушении крыши. — NEWS.ru). Мы возмущены произошедшим. Непонятно, было ли разрешение на демонтаж. Работы велись без соблюдения техники безопасности, с варварской спешкой, — заявил координатор акции.
Депутат Борис Вишневский потребовал изъять здание у инвестора «СКА-Арена», расторгнуть соглашение о концессии и наказать ответственных в административном и уголовном порядке.
До начала митинга силовики задержали лидера движения «Сквер у СКК» и соорганизатора акции Ларису Лопаткину. Её обвиняют в вандализме, так как она якобы сделала надпись у руин стадиона.
Ранее NEWS.ru писал, что центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным делом о гибели сварщика при обрушении крыши СКК «Петербургский». Официальный представитель СК Светлана Петренко связала гибель строителя с «очевидным нарушением правил безопасности» при сносе спорткомплекса.
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