https://static.news.ru/photo/e166c61e-45bf-11ea-90a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: gorodnikolskoe/vk.com

Согласованная акция за восстановление спортивно-концертного комплекса «Петербургский» проходит в Санкт-Петербурге. Участники требуют сохранить первоначальный облик здания и сквера возле него.

В мероприятии принимают участие сторонники КПРФ, партий «Коммунисты России» и «Другая Россия», а также общественных движений «Зелёная волна» и «Левый фронт», передаёт «Интерфакс».

Наш митинг был согласован давно, мы даже не предполагали, что в пятницу случится такая трагедия (гибель рабочего при обрушении крыши. — NEWS.ru). Мы возмущены произошедшим. Непонятно, было ли разрешение на демонтаж. Работы велись без соблюдения техники безопасности, с варварской спешкой, — заявил координатор акции.

Депутат Борис Вишневский потребовал изъять здание у инвестора «СКА-Арена», расторгнуть соглашение о концессии и наказать ответственных в административном и уголовном порядке.

До начала митинга силовики задержали лидера движения «Сквер у СКК» и соорганизатора акции Ларису Лопаткину. Её обвиняют в вандализме, так как она якобы сделала надпись у руин стадиона.

Ранее NEWS.ru писал, что центральный аппарат Следственного комитета России займётся уголовным делом о гибели сварщика при обрушении крыши СКК «Петербургский». Официальный представитель СК Светлана Петренко связала гибель строителя с «очевидным нарушением правил безопасности» при сносе спорткомплекса.