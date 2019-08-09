Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нарушений общественного порядка на согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве не зарегистрировано.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. По её данным, на пике мероприятия в нём принимают участие около 20 тысяч человек. Сейчас идёт отток демонстрантов.

В свою очередь, портал «Белый счётчик», который занимается подсчётом людей на митингах, сообщает о 40 тысячах участников демонстрации.

Ранее News.ru писал о том, что согласованный митинг солидарности с московскими акциями протеста за честные выборы состоялся в Екатеринбурге. В сквер на улице Большакова пришли около 300 человек.

 

 

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