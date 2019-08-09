https://static.news.ru/photo/0feca7ec-bb6e-11e9-9568-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Нарушений общественного порядка на согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве не зарегистрировано.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. По её данным, на пике мероприятия в нём принимают участие около 20 тысяч человек. Сейчас идёт отток демонстрантов.
В свою очередь, портал «Белый счётчик», который занимается подсчётом людей на митингах, сообщает о 40 тысячах участников демонстрации.
К 15:00 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве прошли 40,0 тыс.участников. Подсчёт продолжается. Входящий поток небольшой. Образовался выходной поток. Дождь закончился, но ветренно и сыро#БелыйСчётчик#митингЗАсвободу