https://static.news.ru/photo/0feca7ec-bb6e-11e9-9568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Нарушений общественного порядка на согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве не зарегистрировано.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице. По её данным, на пике мероприятия в нём принимают участие около 20 тысяч человек. Сейчас идёт отток демонстрантов.

В свою очередь, портал «Белый счётчик», который занимается подсчётом людей на митингах, сообщает о 40 тысячах участников демонстрации.

К 15:00 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве прошли 40,0 тыс.участников. Подсчёт продолжается.

Входящий поток небольшой. Образовался выходной поток. Дождь закончился, но ветренно и сыро #БелыйСчётчик #митингЗАсвободу — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019

Ранее News.ru писал о том, что согласованный митинг солидарности с московскими акциями протеста за честные выборы состоялся в Екатеринбурге. В сквер на улице Большакова пришли около 300 человек.