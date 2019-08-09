Согласованный митинг солидарности с московскими акциями протеста за честные выборы состоялся в Екатеринбурге. В сквер на улице Большакова пришли около 300 человек.
Акция была организована и согласована штабом политика Алексея Навального, сообщает
Пришедшие на митинг отметили, что события в столице «касаются всех». Участники мероприятия возмущены «беспределом властей» и не согласны с отказом некоторым кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму.
Согласованный пикет прошёл мирно, а за тем, чтобы не было провокаций, следила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Я здесь являюсь наблюдателем на митинге, это моя традиция. Я вот 14–15 мая в этом году не была, пропустила. А когда вижу, что происходит, мне спокойно, — сказала она.
Акцию посетили также депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв, экс-депутат гордумы Дмитрий Головин, музыкант Михаил Лузин, пиарщик Ярослав Ширшиков и «Дед-пикет» — пенсионер Вадим Панкратов.
Как писал News.ru, на проспект Академика Сахарова к началу митинга «Вернём себе право на выборы» в Москве пришли семь тысяч человек. Акция согласована со столичными властями, её охраняют сотрудники полиции.