https://static.news.ru/photo/089d0c7a-bb69-11e9-a8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/te_ekb

Согласованный митинг солидарности с московскими акциями протеста за честные выборы состоялся в Екатеринбурге. В сквер на улице Большакова пришли около 300 человек.

Акция была организована и согласована штабом политика Алексея Навального, сообщает Znak.com . При этом пикет поддержали также члены партий «Яблоко», ПАРНАС, «Левый фронт» и объединения «Бессрочка».

Пришедшие на митинг отметили, что события в столице «касаются всех». Участники мероприятия возмущены «беспределом властей» и не согласны с отказом некоторым кандидатам в регистрации на выборы в Мосгордуму.

Согласованный пикет прошёл мирно, а за тем, чтобы не было провокаций, следила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Я здесь являюсь наблюдателем на митинге, это моя традиция. Я вот 14–15 мая в этом году не была, пропустила. А когда вижу, что происходит, мне спокойно, — сказала она.

Акцию посетили также депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв, экс-депутат гордумы Дмитрий Головин, музыкант Михаил Лузин, пиарщик Ярослав Ширшиков и «Дед-пикет» — пенсионер Вадим Панкратов.

Как писал News.ru, на проспект Академика Сахарова к началу митинга «Вернём себе право на выборы» в Москве пришли семь тысяч человек. Акция согласована со столичными властями, её охраняют сотрудники полиции.