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Делегация украинских депутатов вместе с лидером партии «Оппозиционный блок — За жизнь» Юрием Бойко может посетить Крым, чтобы сформировать чёткую позицию по статусу полуострова. Так поступить им предложил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Бойко вместе с представителями своей партии и фракции в Верховной раде Украины может приехать в Крым для прямого общения с крымчанами, — сообщил РИА Новости Гемпель. Он также выразил уверенность,...