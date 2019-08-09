В центре Москвы ввели временные ограничения движения из-за предстоящего митинга. Согласованная с мэрией акция «Вернём себе право на выборы» пройдёт с 14:00 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова.
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Как писал News.ru, правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры в отношении провокаторов на санкционированном митинге, который пройдёт в Москве 10 августа. Московская мэрия согласовала проведение этого митинга, однако в распоряжении столичных властей появилась информация о призывах в Интернете «к несанкционированным действиям и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия».