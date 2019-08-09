https://static.news.ru/photo/2d46290e-bb45-11e9-a3fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В центре Москвы ввели временные ограничения движения из-за предстоящего митинга. Согласованная с мэрией акция «Вернём себе право на выборы» пройдёт с 14:00 до 16:00 на проспекте Академика Сахарова.

По данным Центра организации дорожного движения правительства Москвы, с 7:30 до 18:30 полностью перекрыты: улица Маши Порываевой (от Каланчевской улицы до Докучаева переулка) и проспект Академика Сахарова (от Докучаева переулка до Садового кольца).

Как писал News.ru, правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры в отношении провокаторов на санкционированном митинге, который пройдёт в Москве 10 августа. Московская мэрия согласовала проведение этого митинга, однако в распоряжении столичных властей появилась информация о призывах в Интернете «к несанкционированным действиям и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия».