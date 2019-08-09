https://static.news.ru/photo/64986a42-bad3-11e9-b29a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры в отношении провокаторов на санкционированном митинге, который пройдёт в Москве 10 августа.

Такое заявление сделали в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. Московская мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Однако в распоряжении столичных властей появилась информация о призывах в Интернете «к несанкционированным действиям и о готовящихся провокациях в ходе проведения согласованного мероприятия». В правительстве подчеркнули, что такие действия приведут к ответной реакции со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В отношении организаторов и участников будут приняты все меры в соответствии с действующим законодательством, — заявили в департаменте.

Ранее News.ru писал, что в Следственном комитете России предупредили о последствиях участия в несанкционированной акции после согласованного на 10 августа митинга на проспекте Сахарова в Москве.