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ФБУ «Авиалесоохрана» предупредило о высоком уровне пожарной опасности в ближайшие выходные в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и ряде других регионов России.

По данным учреждения, в зоне возможных ЧП оказались: Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Новосибирская и Томская области, Якутия и Бурятия. Здесь вероятен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Кроме того, высокий...