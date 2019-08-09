В Следственном комитете России предупредили о последствиях участия в несанкционированной акции после согласованного на 10 августа митинга на проспекте Сахарова в Москве.
Ранее в средствах массовой информации появились призывы к участию в «мирных прогулках» по столице после санкционированного митинга.
Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечёт правовые последствия вплоть до уголовной ответственности, — говорится в заявлении ведомства.
Как писал News.ru, журналист Юрий Дудь сообщил, что намерен 10 августа участвовать в санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова. Акция начнётся в 14:00. Однако в это же время будет проходить фестиваль «Панки в городе», в котором он заявлен как ведущий.