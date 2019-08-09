https://static.news.ru/photo/9b19a620-ba93-11e9-8d25-fa163e074e61_660.jpg Юрий Дудь Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Популярный YouTube-блогер Юрий Дудь собирается 10 августа побывать одновременно и на санкционированном митинге, и на панк-фестивале.

Дудь сообщил, что намерен 10 августа участвовать в санкционированном митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова. Акция начнётся в 14:00. Однако в это же время будет проходить фестиваль «Панки в городе», в котором он заявлен как ведущий, сообщает «Ридус».

Как писал News.ru, учительница русского языка из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман опубликовала на своём YouTube-канале «Училка vs ТВ» видео, в котором разобрала речевые ошибки знаменитого блогера Юрия Дудя. По словам педагога, журналист постоянно неправильно ставит ударение в нескольких глаголах. Ведущий сказал «черпАть» вместо «чЕрпать», а также «откупОриться» вместо «откУпориться».