https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Премьер-министр Михаил Мишустин определил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова Т.А. — заместитель председателя правительства Российской Федерации — председатель штаба, — сообщается на сайте российского правительства.

Согласно документу, в штаб также вошли 12 человек. Среди них — глава Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра МВД Александр Горовой, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились 4547 человек, 106 погибли. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных, 100 погибших.

Ранее NEWS.ru писал, что взрослого и ребёнка доставили в больницу после их возвращения из китайского Хайнаня в Кемерово с подозрением на коронавирус нового типа.