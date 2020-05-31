Мишустин: распространение коронавируса идёт на спад

https://static.news.ru/photo/958af98e-a3f4-11ea-95d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с COVID-19 в целом по России стабилизируется. Распространение инфекции идёт на спад. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Цифры дают основания для осторожного оптимизма, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

В последнюю неделю прирост заболеваемости по стране за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%, отметил Мишустин.

По его словам, в 19 субъектах начали снимать введённые из-за пандемии ограничения. Ещё в 25 — готовятся к этому.

Согласно последним данным, в России всего выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки выздоровели почти четыре тысячи пациентов с COVID-19. Количество новых случаев заражения за 24 часа составило 9035.