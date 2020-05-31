Мишустин: распространение коронавируса идёт на спад

Ситуация с COVID-19 в целом по России стабилизируется. Распространение инфекции идёт на спад. Об этом заявил глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Цифры дают основания для осторожного оптимизма, —
цитируетпремьер-министра РИА Новости.
В последнюю неделю прирост заболеваемости по стране за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%, отметил Мишустин.
По его словам, в 19 субъектах начали снимать введённые из-за пандемии ограничения. Ещё в 25 — готовятся к этому.
Согласно последним данным, в России всего выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки выздоровели почти четыре тысячи пациентов с COVID-19. Количество новых случаев заражения за 24 часа составило 9035.
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