https://static.news.ru/photo/ef7e6076-700e-11ea-a9e6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал распространить принятые в Москве меры на все регионы РФ. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области, — цитирует его ТАСС.
Как сообщал NEWS.ru, 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин в числе прочих экстренных мер объявил о временном прекращении работы точек общепита в столице в связи с распространением COVID-19. Согласно указу, кафе и рестораны смогут работать на доставку. Ограничения не коснутся продовольственных магазинов и аптек. Кроме того, мэр постановил закрыть для посещения «Зарядье», парк Горького, ВДНХ, «Коломенское», «Сокольники» и другие общественные пространства. Работу парикмахерских, салонов красоты и других заведений, требующих личного посещения горожан, также приостановили.