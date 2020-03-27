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Телеведущий и доктор Александр Мясников назвал причины смертности пожилых от коронавируса. По его словам, умирают вовсе не от COVID-19, а от пневмонии, вызванной новым вирусом.

То есть смертность от COVID-19 — это смертность от пневмонии, — пояснил он в своём Telegram-канале. Он добавил, что для людей старше 65 лет опасна любая пневмония вне зависимости, что...