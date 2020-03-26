https://static.news.ru/photo/128363b4-6f38-11ea-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мэр Сергей Собянин поручил закрыть на карантин рестораны, бары и другие заведения общепита. Ограничения начнут действовать с 28 марта.

Согласно указу столичного мэра, кафе и рестораны смогут работать на доставку. Ограничения не коснутся продовольственных магазинов и аптек.

Собянин закрыл «Зарядье», парк Горького, ВДНХ, «Коломенское», «Сокольники» и другие общественные пространства. Мэр приостановил работу парикмахерских, салонов красоты и других заведений, требующих личного посещения горожан.

Службы доставки продолжат работать без ограничений, отмечено в указе.

Понимая чувства верующих москвичей, очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов, — добавил Собянин.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России достигло 658 к 25 марта, за сутки увеличившись на 163 пациента. Большинство заболевших — жители Москвы и области.

Президент Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации, в котором призвал россиян оставаться дома, а дни между 28 марта и 5 апреля объявил выходными. Правительство России 26 марта призвало региональные власти ограничить работу развлекательных заведений, чиновники переходят на удалённую работу.