Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплаты надбавок медикам

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ещё у двух депутатов Государственной думы выявили коронавирус. В настоящее время они находятся дома. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. Все, на данный момент, COVID-19 обнаружен у пяти депутатов.

Двое находятся на больничных койках и двое дома, учитывая, что у них результат анализа положительный, но переносят пока в домашних условиях, — сказал Володин. Как ранее писал NEWS.ru, в Госдуме...