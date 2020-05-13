Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплаты надбавок медикам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал инициативу создания горячих линий в регионах по вопросам выплаты стимулирующих надбавок медработникам, деятельность которых непосредственно связана с оказанием помощи больным COVID-19. По его словам, федеральное правительство оперативно довело до регионов более 27,5 млрд рублей на эти доплаты, однако медики на местах получили только около 4,5 млрд рублей.
Мы должны сделать всё возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя, — цитирует ТАСС Мишустина.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей. По его словам, выплаты получили пока только 52 тыс. медиков в 56 регионах. Это менее половины, учитывая, что все средства регионы уже получили. Путин подчеркнул, что медицинские работники, занятые борьбой с COVID-19, должны получить на руки все положенные им выплаты до 15 мая. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.