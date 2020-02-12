https://static.news.ru/photo/f006a466-4d92-11ea-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: kremlin.ru

Российские власти создадут информационно-аналитическую систему мониторинга реализации национальных проектов, в которую интегрируют данные от всех ведомств.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума Совета при президенте РФ. Новая система, по словам главы кабмина, позволит оценивать риски и предупреждать об отклонениях от заданного курса.

Важно видеть общую картину исполнения нацпроектов на всех уровнях, совместно с министрами — руководителями нацпроектов — вести, если хотите, оперативный мониторинг того, что происходит в режиме онлайн, — цитирует Мишустина «Интерфакс».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, председатель правительства РФ назначил лично ответственных за исполнение национальных проектов из числа вице-премьеров.