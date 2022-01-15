Миронов: индексация пенсий в 8,6% может «обнулиться» из-за падения рубля
Ксения Голуб
Ксения Голуб
16:43, 16 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что что опасается нивелирования индексации пенсии россиян на рекордные 8,6%. По его словам, данная мера может остаться бесполезной из-за продолжающегося падения рубля и подорожания товаров, в том числе и относящихся к группе самых простых продуктов питания, рассказал Миронов в интервью агентству URA.Ru.
Правительство должно как можно оперативнее выполнить поручение главы государства по доиндексации пенсий, — сказал лидер фракции.
Он также отметил, что в обратном случае «инфляция просто-напросто „съест“ президентскую прибавку».
Также Миронов поддержал идею расширения программы повышения данных социальных выплат в России. Например, он выступил с предложением повысить ежемесячные отчисления в том числе и работающим пенсионерам.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий в 2022 году. В среднем пенсии повысятся на полторы тысячи рублей.
Президент России Владимир Путин предложил провести индексирование пенсии россиян выше инфляции на рекордные 8,6%. Госдума и Совет Федерации готовятся принять соответствующий закон. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что индексация будет произведена с 1 января, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.