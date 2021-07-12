В кабмине одобрили индексацию пенсий

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсий в 2022 году, рассказал первый зампред Госдумы Александр Журов. По его словам, в среднем пенсии повысятся на полторы тысячи рублей, передаёт ТАСС.

Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента России о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что в 2021 году средний размер страховой пенсии по старости составил 17 481 рубль. После индексации в текущем году он увеличится до 18 984 рублей.

Ранее в Минфине рассказали, что с учётом поручения главы государства об индексации пенсий выше уровня инфляции дополнительно потребуется в текущем году 172,7 млрд рублей. Общие расходы на индексацию в 2022 году составят около 550 млрд рублей.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что индексация будет произведена с 1 января, независимо от даты принятия соответствующего законопроекта.