Назван размер страховой пенсии по старости в России после индексации

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рубля после индексации на 8,6% по поручению президента России, что затронет около 30,8 млн человек, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит ТАСС. По его словам, в 2022 году на эти цели потребуется свыше 172 млрд рублей.

С учётом поручения президента России проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6 процента, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объём расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 миллиарда рублей, — сказал глава ведомства.

Он отметил, что выплата пенсий в повышенном размере и доплата за первые месяцы года будут обеспечены после принятия соответствующих поправок.

Котяков добавил, что также размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в 2023 году в среднем составит 20 047 рублей, в 2024 году — 21 150 рублей. По его словам, общий объём дополнительных расходов в связи с повышенной индексацией пенсий с 2022 по 2024 год составит более 500 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии чуть выше инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с членами правительства, отметив, что принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.

О необходимости индексации пенсий из-за повышенной инфляции также заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов. По его словам, компенсация итогового роста цен может произойти посредством единовременных или частичных выплат и к этому вопросу необходимо подойти грамотно, поняв, что будет более приемлемо для людей.