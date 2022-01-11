Экономист спрогнозировал ближайшую индексацию пенсий

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Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что тарифы на газ в стране могут вырасти на 30%, если закупочная цена топлива сохранится на уровне $646 за тысячу кубометров. Вице-премьер уже отмечал, что страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса, так как в декабре закупочная цена газа была $450, а в январе существенно возросла. Об этом Спыну заявил в эфире телеканала N4.

Если цена в 646 долларов за тысячу кубометров сохранится, то тариф с февраля может вырасти до 14,6–14,7 леев за кубометр (с 0,55 до 0,8 центов). Это пока предварительные подсчёты, —...